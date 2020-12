LAS VEGAS und VANCOUVER, 31. DEZEMBER 2020 - TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das "Unternehmen" oder "TAAT") freut sich, bekannt geben, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Initiativen zur möglichen Ausweitung der Produktion und zur Vermarktung seines Referenzprodukts TAAT sowohl national in den Vereinigten Staaten als auch auf neuen internationalen Märkten erzielen konnte. Durch die Optimierung der Fertigungslinien-Layouts, die Automatisierung der Arbeitsabläufe und den Kauf neuer Maschinen in der Verarbeitungsanlage des Unternehmens in Las Vegas, Nevada, in der das Ausgangsmaterial für Beyond Tobacco von TAAT produziert wird, wird die maximale Kapazität der Anlage um ca. 100 % gesteigert. Aufgrund dieser verbesserten Produktionsbandbreite, durch die TAAT möglicherweise in größerem Umfang geliefert werden könnte, hat das Unternehmen die Entwicklung einer E-Commerce-Plattform forciert, über die TAAT von Rauchern im gesetzlichen Alter in den Vereinigten Staaten online gekauft werden kann. Für die weitere Vorbereitung auf potenzielle internationale Expansionen hat das Unternehmen inzwischen auf internationaler Ebene insgesamt 54 Marken für TAAT und/oder Beyond Tobacco angemeldet; Ziel ist die Sicherung der geistigen Eigentumsrechte auf den Märkten, auf welchen TAAT in Zukunft verkauft werden könnte.

In einer Pressemitteilung vom 13. November 2020 meldete das Unternehmen die Absicht, sein Equipment aufzurüsten, um die Produktionsrate von Beyond Tobacco zu erhöhen. Damals produzierte das Unternehmen ca. 600 Pfund / 272 kg Beyond Tobacco pro Tag, was ungefähr 50 % seiner maximalen Kapazität von 1.200 Pfund / 544 kg pro Tag bei zwei Acht-Stunden-Schichten entsprach. Das Unternehmen hat mehrere aufgerüstete Produktionsmaschineneinheiten erhalten und installiert und seine Ausrüstung und Installationsteile neu konfiguriert, um die Platzausnutzung zu maximieren und durch Automatisierung mehr Effizienz zu erzielen. Infolgedessen hat das Unternehmen festgestellt, dass es mehr als 2.400 Pfund / 1.088 kg Beyond Tobacco pro Tag produzieren kann, was ausreichend ist, um mehr als vier Paletten (jeweils 1.440 Kartons) TAAT herzustellen. Außerdem hat das Unternehmen den auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Immobilienmakler REALTOR mit der Suche einer größeren Anlage beauftragt, die eine interne Produktion von Beyond Tobacco mit Skalierung auf ein noch größeres Volumen ermöglichen könnte.

Aufgrund der ersten Verkaufszahlen und der positiven Aufnahme von TAAT durch Raucher im gesetzlichen Alter in Ohio hat das Unternehmen beschlossen, die Einführung ihrer E-Commerce-Plattform vorzuziehen, über die Raucher im gesetzlichen Alter in den Vereinigten Staaten TAAT Original, Smooth und Menthol online in Kartongröße kaufen können. Es wird auch Optionen für die Lieferung von TAAT im Abonnement geben, sodass Raucher im gesetzlichen Alter die Option erhalten, Folgekäufe von TAAT automatisch abzuwickeln. Obwohl das Unternehmen über seinen ersten Tabak-Großhandelspartner1 Zugang zu fast 50 % aller Tabakverkaufsstellen im US-Bundesstaat Ohio hat, hat das Management von TAAT erkannt, welche Möglichkeiten sich durch die Einführung eines Direct-to-Consumer-Verkaufskanals über das Internet bieten können, um potenziell ein breiteres Spektrum von Rauchern im gesetzlichen Alter in den Vereinigten Staaten zu erreichen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Erkenntnisse aus den Verkäufen über den TAAT-Online-Store zu nutzen, um neue Märkte in den USA für potenzielle Expansionen in der Zukunft zu identifizieren. Der Online-Shop von TAAT wird auch Merkmale umfassen, die für die Tabakindustrie Standard sind, so etwa Tools zur Alters- und Standortüberprüfung. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Online-Shop von TAAT für die Vereinigten Staaten im Januar 2021 starten wird.

Screenshot des vorläufigen Designs für den US-amerikanischen Online-Shop von TAAT, der im Januar 2021 an den Start gehen soll.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Nach Beginn der US-Einführung von TAAT in Ohio im Oktober 2020 meldete das Unternehmen, dass es in insgesamt 15 Rechtssystemen auf vier Kontinenten Markenschutz für seine Markennamen beantragen wolle. In seiner Pressemitteilung vom 21. Oktober 2020 teilte das Unternehmen mit, seine Entscheidung für die Einreichung dieser Markenanmeldungen sei eine proaktive Maßnahme, um mögliche Expansionen nach Asien/in den Nahen Osten, nach Europa, Ozeanien und in weitere Rechtssysteme in Nordamerika vorzubereiten. Nachdem das Unternehmen kürzlich zusätzliche Markenanmeldungen in Dutzenden von neuen Rechtssystemen vorgenommen hat, verfügt es nun über mehr als 100 aktive Markenanmeldungen für TAAT und/oder Beyond Tobacco in insgesamt 54 Ländern.

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, merkte dazu wie folgt an: "Bei unserer Zielsetzung, einen Marktanteil in der 814 Milliarden US-Dollar schweren weltweiten Tabakindustrie zu gewinnen, ist es unabdingbar, jederzeit global zu denken. Dies gilt sowohl für quantitative Aspekte, etwa eine skalierbare und kosteneffiziente Herstellung, wie auch für qualitative Aspekte, beispielsweise die Schaffung der Vorbedingungen für einen Markteintritt weit vor der eigentlichen Markteinführung. Unsere Vermarktungsaktivitäten konzentrieren sich derzeit zwar hauptsächlich auf Ohio, aber wir haben hart daran gearbeitet, unsere Infrastruktur aufzubauen, mit dem Ziel, eine größere Menge von Beyond Tobacco produzieren zu können, Markenschutz für unsere Markennamen in über 50 globalen Märkten zu erlangen und TAAT für den Online-Verkauf an Raucher im gesetzlichen Alter in den Vereinigten Staaten anzubieten. Einer der Gründe, warum die Perfektionierung unserer Layouts und Prozesse für die interne Produktion von Beyond Tobacco besonders wichtig ist, ist die Möglichkeit, dass wir diese Layouts und Prozesse als Grundstandard für die Einrichtung neuer Fertigungslinien nutzen, ohne wieder von vorne beginnen zu müssen; dies könnte zukünftige Erweiterungen unserer Produktionsressourcen beschleunigen. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2021 schneller voranzukommen in unserem Bemühen, den Rauchern im gesetzlichen Alter rund um den Globus TAAT als die bessere Wahl nahe zu bringen."

Fußnoten

1 - Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Oktober 2020 gemeldet, hat dieser erste Tabakgroßhandelspartner durch direkte und indirekte Beziehungen Zugang zu mehr als 5.000 Tabak-Verkaufsstellen im US-Bundesstaat Ohio. Mit Stand September 2020 gab es in Ohio ca. 11.392 Tabakverkaufsstellen:

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2020/09/03/tobaccocontrol-2020-055622

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: Voraussichtliche Erhöhung der Beyond Tobacco-Produktionsrate, potenzieller Start des TAAT-Online-Shops für Raucher im legalen Alter in den Vereinigten Staaten und potenzielle Annahme von Markenanmeldungen für TAAT und Beyond Tobacco. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

