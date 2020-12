Ein seltsames Jahr liegt hinter uns. Wer hätte einmal gedacht, dass Toilettenpapier so ein rares Wirtschaftsgut sein wird? Die COVID-19-Pandemie hat uns alle noch immer im Griff und auch wenn die ersten Impfzentren eingerichtet sind, so werden noch einige Monate ins Land ziehen, bis wir wieder ein gewohntes Leben führen können. Doch neben Toilettenpapier, Schutzmasken, Lockdown und Co. - die Liste könnte endlos weitergeführt werden - kann auch positives aus 2020 mit ins neue Jahr mitgenommen werden.Sicherlich besteht die Chance sowohl in der Bildung als auch in der Arbeitswelt durch Modernisierungsmaßnahmen einen erhebliche Fortschritte zu machen. Hinzu kommt, dass wir Menschen wieder erkannt haben, wie wichtig die Gesundheit ist, weshalb die Coronapandemie mehr als eine Warnung ist, das aktuelle Gesundheitssystem zu überdenken.

Den vollständigen Artikel lesen ...