Wenn es um Smartphone-Hersteller geht, denken die meisten internationalen Kunden aus technologischer Sicht weiterhin fast ausschließlich an Apple (US0378331005), gefolgt von Samsung (GDR: US7960502018) und Huawei (HK0000HWEI11).Heimlich, still und leise schiebt sich jedoch seit bereits seit Jahren ein anderes Unternehmen immer mehr in den Vordergrund.Xiaomi (KYG9830T1067), ein Technikhersteller aus China, konnte sich zum Abschluss des 3. Quartals 2020 gemessen an seinen Verkaufszahlen hinter Samsung und Huawei erstmals den Rang des drittgrößten Smartphone-Herstellers der Welt sichern und hat damit ausgerechnet den "westlichen" Erzkonkurrenten Apple nun sogar vorläufig auf Rang 4 verdrängt.Das Unternehmen ist bereits in den vergangenen Jahren durch seine eigene Handymarke immer bekannter geworden und konnte dadurch in diesem Jahr deutlich an Marktanteilen gewinnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...