Zum Stichtag 31. Dezember meldet die dortige Steuerverwaltung Daten von Personen, die in Deutschland ansässig sind und über Konten und Depots in der Türkei verfügen. Die Angaben werden an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern weitergeleitet. Von 2,8 Millionen Bundesbürgern türkischer Abstammung unterhalten viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...