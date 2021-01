München (ots) - Russland ist Deutschlands Gegner im Viertelfinale am Samstag bei der U20 WM in Kanada. Das Spiel gegen den Zweiten der Gruppe B wird ab 18 Uhr als Free TV-Angebot live bei MagentaSport gezeigt. Ebenso wie die weiteren Viertelfinals mit Finnland gegen Schweden, Kanada gegen Tschechien sowie USA gegen Slowakei. Deutschlands hofft gegen Russland nach dem erstmaligen Einzug ins U20 WM-Viertelfinale auf die "sehr gute Stimmung" einer gewachsenen Mannschaft nach den Rückschlägen durch Corona-bedingte Ausfälle zum Turnierstart. "Der Teamgeist ist unglaublich", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter.MagentaSport bietet somit ein starkes Eishockey-Wochenende, denn auch die PENNY DEL liefert Top-Spiele: ab 17.15 Uhr treffen am Samstag die Adler Mannheim auf den EHC Red Bull München. Im Rahmen der Live-Spiele wird zudem ein Interview mit Leon Draisaitl gezeigt.Die Highlights aus Deutschland - Schweiz 5:4 - hier der Link:https://thinxpool.files.com/f/00b0cb87ba42c029Eishockey LIVE bei MagentaSportSamstag, 02.01.2021U20 WM - ViertelfinalsAb 18.00 Uhr: Deutschland- RusslandAb 21.30 Uhr: Finnland - SchwedenDELAb 17.15 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull MünchenAb 19.45 Uhr: Straubing Tigers - ERC IngolstadtSonntag, 03.01.2021DELAb 14.15 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Ice TigersAb 16.45 Uhr: Düsseldorfer EG - Grizzlys WolfsburgAb 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Kölner HaieU20 WM ViertelfinalsAb 01.00 Uhr: Kanada - TschechienAb 04.30 Uhr: USA - SlowakeiMontag, 04.01.2021DELAb 18.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Straubing TigersAb 20.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler MannheimDienstag, 05.01.2021Ab 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Eisbären BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4802635