DJ Enphase Energy ersetzen Tiffany im S&P-500

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie von Enphase Energy wird am 7. Januar in den S&P-500-Index aufgenommen. Sie ersetzt dort die Tiffany-Aktie, die infolge der Übernahme des Edeljuweliers durch LVMH aus dem Index ausscheidet, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte.

January 01, 2021 05:21 ET (10:21 GMT)

