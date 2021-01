Der Flug 718 von American Airlines (AA) ging am 29. Dezember von Miami nach New York. AA-Chef Robert Isom sagte, man habe Vertrauen in die Sicherheit des Modells, dessen Steuerungstechnik überholt wurde. Für Boeing ist der Neustart ein wichtiger Schritt aus einer schweren Krise, die durch den Corona-Schock in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...