München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Rettung nur tröpfchenweise - bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff?Die Gäste:Dr. Peter Liese (CDU, Arzt und Europaabgeordneter; gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament)Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der "Süddeutschen Zeitung")Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Journalist)Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und Epidemiologe)Volker Wissing (FDP, Generalsekretär; Wirtschaftsminister Rheinland-Pfalz)Leere Impfzentren, kaum Impfstoff - der Start der Impfkampagne gegen Corona wirkt armselig. Haben die EU und Deutschland bei der Bestellung von Impfstoffen Fehler gemacht? Dauert der Lockdown deshalb länger als nötig? Und darf es Sonderrechte für Geimpfte geben?