Am Donnerstag hat Microsoft bestätigt, dass im Zuge des Hackerangriffs, der weltweit unter dem Namen Solarwinds-Hack bekannt ist, auch Zugriffe auf den Quelltext von Microsoft-Produkten erfolgt sind. Source-Code ist das wichtigste Geschäfts-Asset eines Software-Unternehmens und daher sein größtes Geschäftsgeheimnis. Das hat auch Microsoft in der Vergangenheit stets so gesehen und dem Schutz dieses Inventars entsprechenden Aufwand gewidmet. Also doch: Angreifer erreichen Microsofts Produktionssysteme Dennoch ist es Angreifern nun offenbar gelungen, in Microsofts Produktionssysteme einzudringe...

Den vollständigen Artikel lesen ...