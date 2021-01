von Julia Groß, €uro am SonntagDie Vermögensverwaltung der Schweizer Credit Suisse ändert die Anlagestrategie des Fonds für europäische Nebenwerte CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity (ISIN: LU2066958385). Der Fonds soll zukünftig in europäische Firmen investieren, die familien- oder inhabergeführt sind beziehungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...