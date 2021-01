Silber wird von den Menschen seit ca. 5.000 v. Chr. verarbeitet, die ersten Minen entstanden wohl um 3.000 v. Chr. in Anatolien in der Türkei. Silber war der Menschheit noch vor Gold, Kupfer, Blei und Eisen bekannt. Als Zahlungsmittel wurden Silbermünzen auch erstmals in Lydien ca. 600 v. Chr. verwendet, die Bedeutung von Silbermünzen nahm in den folgenden Jahrhunderten stetig zu, meist repräsentieren sie Münzen mittleren Wertes. Der größte Silberproduzent im Mittelalter war das in Österreich gelegene ...

