Informationen aus einem internen Apple-Meeting legen nahe, dass der Konzern bis 2030 das Smartphone durch AR-Headsets ersetzen will. Erste Brillen sollen 2022 und 2023 kommen. Laut "The Information" arbeitet Apple ernsthaft an der Einführung von AR-Headsets und will damit bis 2030 Smartphones ersetzen oder zumindest überflüssig machen. Ein erstes Produkt solle bereits im Jahr 2022 - wohl als Ergänzung zum iPhone - auf den Markt kommen. Eine schlankere Version dieses Headsets solle dann ein Jahr später, also im Jahr 2023, eingeführt werden. Die konkreten ...

