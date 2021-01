In 2021 stehen große Veränderungen an, so viel ist mal sicher. Dabei werden sich die Entwicklungen aus dem Jahr 2020 fortsetzen, die ich in meinem Rückblick auf 2020 skizziert hatte. Aber nicht alle Erwartungen werden sich erfüllen. Das birgt Risiken, aber auch Chancen - wenn man denn auf die richtigen Entwicklungen setzt. Und früh genug.Das klingt nach Market Timing und damit kann man durchaus große Erfolge einfahren. Allerdings erleiden die meisten Anleger damit Schiffbruch, auch wenn man eigentlich nur von den Erfolgen liest. Und natürlich gibt es noch einen anderen Weg, nachhaltig Erfolg an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...