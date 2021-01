2020 war für viele Bereiche trotz oder vielleicht sogar wegen Corona ein starkes Aktienjahr. Viele Aktienindexe notieren daher auf neuen Hochständen. Es gibt aber auch viele Aktien, die 2020 stark hinter den Erwartungen zurück geblieben sind und 2021 ein Comeback machen könnten. Sie sind meist günstig und gerade nicht so im Fokus, was sich aber ändern könnte. Im folgenden Video findet man 10 Ideen, wozu auch Berkshire, Bayer und Alibaba gehören, die man oft auch in meinen Wikifolios findet. ...

