Wie Tesla heute mitteilt, wurde das angepeilte Ziel von 500.000 Auslieferungen im Jahr 2020 um 450 Fahrzeuge denkbar knapp verfehlt. Die Produktion übererfüllte das Soll dafür um fast 10.000 Fahrzeuge. Kurz vor dem Jahresende hatte Tesla-Chef Elon Musk seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch einmal zum Endspurt aufgerufen. Das hat scheinbar Früchte getragen und letztlich dazu beigetragen, dass allein im vierten Quartal über 180.000 Auslieferungen stattfinden konnten. So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a ...

