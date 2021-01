GoldIn der verkürzten Handelswoche nach den Weihnachtstagen hatten die Edelmetalle weiter Rückenwind. Vor allem Platin und Palladium konnten deutlich zulegen. Dies geschah zwar unter von uns bereits avisierten niedrigen Umsätzen. Gleichzeitig war von steuerinduzierten Verkäufen wenig zu spüren.Die Aktienmärkte tendierten erneut weiter freundlich. Der DAX legte in der Berichtswoche 0,97 % zu, und der Dow Jones Industrial gewann parallel 1,3 %. Der US-Dollar gab gegen den Euro um 0,32 % auf 1,22157 Dollar je Euro nach, der Schweizer Franken legte gegen den Euro allerdings 0,31 % auf 1,08177 Franken je Euro zu.Eine weitere Treibstufe zündete dagegen wieder Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs explodierte ein weiteres Mal, gewann in der Handelswoche 23,6 % und notierte am Freitagabend bei 29.349 Dollar.

