München (ots) - Sensation knapp verpasst! Deutschland scheidet nach großem Kampf gegen Russland durch ein 1:2 im Viertelfinale der U20 WM aus. Bundestrainer Tobias Abstreiter hatte zuvor versprochen: "Die Jungs glauben an den Sieg. Wir werden alles dafür geben." Die deutsche Auswahl gab alles. "Sensationell wie die Jungs immer wieder alles reingehauen haben, ganz dicht vor der Sensation gegen so starke Russen standen. Die Jungs sind dennoch auf einem tollen Weg", bilanziert MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner. Im Top-Spiel der PENNY DEL siegten die Adler Mannheim gegen EHC Red Bull München nach Penalty-Schießen. "Punktemäßig sind wir da, wo wir sein wollen", so Sieg-Torschütze Matthias Plachta zur Mannheimer Zwischen-Bilanz, aber spielerisch hadert Plachta noch: "Ich denke: ausbaufähig!"MagentaSport zeigt die Halbfinals der U20 WM in der Nacht zum Dienstag live und frei zugänglich. Nachfolgend die Stimmen von Mannheim gegen München. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben.Adler Mannheim - EHC Red Bull München 3:2 (SO - 2:2)Mannheims Matthias Plachta, Siegtorschütze durch einen kuriosen Penalty, der in Super-Slomotion über die Torlinie trudelte: "Das war jetzt ein bisschen schwer mit dem Rhythmus. Jeden Samstag nur gespielt. Das ist ja fast wie beim Fußball. Du weißt: du spielst gegen München. Da sind immer heiße Spiele. Die machen auch Spaß." Seine Bilanz nach 3 Spielen: "Punktemäßig sind wir da, wo wir sein wollen. Vom Spiel her - wir haben vielleicht einen zu engen Kader gehabt heute durch die vielen Verletzten. Ich denke: ausbaufähig, aber wir können auf jeden Fall zufrieden sein."Münchens Yannic Seidenberg: "Ich denke, dass wir gerade im 3. Drittel gut gespielt haben. Wir hatten viele Chancen, um das Spiele da zu gewinnen!"Mannheims Nicolas Krämer nach dem 1. Drittel beim Stand von 2:2, die 2:0-Führung hatten die Adler binnen 37 Sekunden eingebüßt: "Wir müssen uns jetzt jedem Fall sammeln. Das darf uns natürlich nicht passieren, dass wir das 2:0 so schnell aus der Hand zu geben."Münchens Frank Mauer nach einem intensiven, aber torlosen 2. Drittel, auf die Frage was sie machen könnten, um das Spiel zu gewinnen: "Vielleicht nochmal einen Doppelschlag!"Eishockey LIVE bei MagentaSportSonntag, 03.01.2021DELAb 14.15 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Ice TigersAb 16.45 Uhr: Düsseldorfer EG - Grizzlys WolfsburgAb 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Kölner HaieU20 WM ViertelfinalsAb 01.00 Uhr: Kanada - TschechienAb 04.30 Uhr: USA - SlowakeiMontag, 04.01.2021DELAb 18.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Straubing TigersAb 20.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler MannheimDienstag, 05.01.2021U20 WMAb 00.00 Uhr: Halbfinale 1Ab 03:30 Uhr: Halbfinale 2DELAb 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin