2020 war sicherlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eines der turbulentesten und herausforderndsten Jahre der Nachkriegsgeschichte.Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie galt dies natürlich zuvorderst für den gesamten Medizin-Bereich und seine hierin Berufstätigen, nicht weniger aber auch für das globale gesellschaftliche / politische / wirtschaftliche Zusammenstehen und Mut machen in dieser gemeinsamen Krisenbewältigung, dem sich auch die internationalen Aktienmärkte (als klassischstes Spiegelbild jeden gesellschafts-, wirtschafts- und finanzpolitischen/-ökonomischen Umfelds) in keiner Weise entzogen.Die Aktienmärkte in der Corona-KriseVordergründig "anti-kapitalistisch" und populistisch zu behaupten, die Aktienmärkte seien in 2020 einfach perfide Nutznießer und Gewinner aus einer medizinischen Menschheitskatastrophe gewesen, geht dabei völlig an der Realität vorbei. Denn hierbei wurde vollständig verkannt, dass die Aktienmärkte in ihrer grundsätzlichen Funktion als "Speerspitze" jeder Volks- und Finanzwirtschaft hierbei einfach nur ihrer Vorreiterfunktion in 2020 glänzend gerecht wurden, einer der generell ersten Zeitindikatoren dafür zu sein, ab wann aus Krisen auch wieder Chancen werden, ab wann erste Impfstoffzulassungen eine Virenpandemie medizinisch wirksam bekämpfen können, und ab wann ein solidarisches finanzwirtschaftliches Handeln von Politikern und den Bürgern auch wieder beginnt, den Weg zu einer neuen Vertrauensbildung in der Bevölkerung und damit der erneuten Ingangsetzung eines Wirtschaftsaufschwungs zu ebnen.

