Nach zwei verkürzten Wochen wird an der Frankfurter Börse von Montag an erstmals wieder für volle fünf Tage gehandelt. Allerdings dürften viele Akteure noch in den Weihnachtsferien sein und der Handel damit in gemächlichen Bahnen verlaufen. Außerdem haben die katholisch geprägten Bundesländer am Mittwoch Feiertag. Der Wochenausblick.Am vergangenen Mittwoch hat sich der DAX nahe Rekordniveau vom nervenaufreibenden Börsenjahr verabschiedet. Mit dem Xetra-Schluss bei 13.718 Punkten hat der deutsche ...

