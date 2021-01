Neulich habe ich das interessante Analyseverfahren von Morningstar in einem Artikel über den VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF (WKN: AMP6EP) vorgestellt. In der Manier von Warren Buffett sucht das Analystenhaus nach Burggräben, die die Betriebe vor Konkurrenz schützen. Der ETF enthält nur Unternehmen mit signifikanten Marktvorteilen, die laut Morningstar auch in den nächsten 20 Jahren Bestand haben werden. Heute möchte ich mir die Tencent-Aktie (WKN: A1138D) ansehen. Vor einem Jahr ...

