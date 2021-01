Viele Investoren verabschieden sich freudig von 2020, einem der schwierigsten Jahre der Geschichte, und blicken optimistisch in Richtung 2021. Der designierte Präsident Joe Biden wird sein Amt am 20. Januar antreten und hat eine ganze Reihe von Herausforderungen zu bewältigen, nicht zuletzt die Aufgabe, das Land durch die (hoffentlich) letzte Phase der Coronavirus-Pandemie zu führen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die Zahl der Arbeitslosen zu verringern. Deine Finanzen auf das kommende ...

