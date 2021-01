DJ Söder fordert Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar

FRANKFURT (Dow Jones)--Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland um weitere drei Wochen. "Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen", sagte Söder der Bild am Sonntag. "Das Beispiel Österreich zeigt, dass das Modell Auf-zu-auf-zu nicht funktioniert." Die Infektionszahlen seien noch viel zu hoch, wobei die Auswirkungen von Weihnachten und Silvester noch nicht absehbar seien und erst Mitte Januar genau beurteilt werden könnten. "Zudem bereiten mir auch viele Urlauber aus Risikogebieten und Familienheimkehrer Sorge", sagte Söder der Zeitung.

Söder sprach sich auch für eine längere Schließung von Kitas und Schulen aus, den Schülern dürften aber keine Nachteile entstehen. "Digitale Angebote müssen funktionieren und Lehr- und Klausurenpläne flexibel angepasst werden", sagte Söder. "Wir wollen die Qualität der Bildung erhalten, ohne einen zusätzlichen Stress für die Schüler aufzubauen. Zudem sollten die Ferienplanungen angepasst werden. Natürlich wird das kein normales Schuljahr werden, aber sicher auch kein verlorenes."

Die Impfstoffbeschaffung durch die Europäische Kommission kritisierte Söder als unzureichend. Die EU habe zu wenig bestellt und auf die falschen Hersteller gesetzt. "Es ist schwer zu erklären, dass ein sehr guter Impfstoff in Deutschland entwickelt, aber woanders schneller verimpft wird", sagte er der Bild am Sonntag. Alle Verfahren müssten massiv beschleunigt werden, die Bestellung und Produktion von Impfstoff auch mit nationalen Kapazitäten. Söder forderte zudem "die schnellere und trotzdem gründlich geprüfte Zulassung von neuen Impfstoffen ähnlich wie in Großbritannien."

Um die Impfbereitschaft in Deutschland zu erhöhen, sollten sich Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens möglichst rasch impfen lassen und "als Vorbilder mit gutem Beispiel vorangehen."

Über die Frage der Kanzlerkandidatur werde er mit dem neuen CDU-Vorsitzenden nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März sprechen. "Wir werden dabei sicher sehr gut zusammenarbeiten", sagte Söder.

January 03, 2021

