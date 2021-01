Nachdem 2020 durch ist, gilt es, sich um 2021 Gedanken zu machen. Natürlich weiß niemand, was die großen Anlagetrends im neuen Jahr sein werden. Doch nun ist der beste Zeitpunkt, in einen Wachstumswert zu investieren, bevor alle anderen auf die Idee kommen. Dazu haben wir drei unserer Motley-Fool-Autoren gefragt, welche Aktien ihrer Meinung nach im Jahr 2021 durchstarten werden. Doch was genau hat sie von PTC (WKN: A1H9GN), Clean Energy Fuels (WKN: A0MRJL) und Intuitive Surgical (WKN: 888024) überzeugt? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...