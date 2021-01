Der Essensliefermarkt ist sehr umkämpft und konnte massiv von Corona profitieren. So lange der Wettbewerb hoch ist, ist es schwierig damit viel Geld zu verdienen. Die niederländische Takeaway Gruppe hat aber gezeigt welche Margen in einem Land möglich sind, wenn man einmal die führende Stellung erobert hat. Nach dem Tausch mit Delivery Hero hat das zum Unternehmen gehörende Lieferando nun in Deutschland eine ähnliche Marktstellung. Nach der Übernahme von Just Eat in England wurde das Unternehmen sogar noch aggressiver und will den amerikanischen Pedanten GrubHub kaufen, der zuletzt Marktanteile gegenüber Uber Eats und Doordash verloren hat. Theorethisch ist der adressierbare […] ...

