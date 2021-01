DJ Tui-Chef erwartet "weitgehend normalen" Sommer 2021

FRANKFURT (Dow Jones)--Tui-Chef Fritz Joussen rechnet in diesem Jahr mit einem "weitgehend normalem Sommer". Man werde aber "nur rund 80 Prozent so viele Flugreisen anbieten wie in den Jahren vor der Corona-Krise", sagte Joussen der Rheinischen Post. Damit solle eine optimale Auslastung der Maschinen erreicht werden.

Das Angebot des Touristikkonzerns für Mai sei zu 50 Prozent ausgebucht. Die meisten Reisen würden zwar zu den gleichen Preisen wie 2020 und 2019 angeboten, doch die Urlauber würden mehr für Reisen ausgeben. "Die Kunden buchen hochwertiger. Viele haben zusätzlichen Spielraum im Budget, wählen dann ein 5- statt das 4-Sterne-Hotel", sagte Joussen der Zeitung. Zum einen würden Gutscheine für 2020 stornierte Reisen eingelöst, zum anderen gebe es einen hohen Nachholbedarf.

Im Jahr 2021 würden auch alle 16 Kreuzfahrtschiffe des Konzerns wieder eingesetzt. Wichtigste Ziele würden im Sommer wohl Spanien, Griechenland, die Türkei, Zypern und Portugal sein.

Joussen rechnet damit, dass die aktuellen Impfungen alle Reiserestriktionen unnötig machen. Erst 2022 sei allerdings damit zu rechnen, dass die Tourismusbranche sich wieder auf das Niveau des früheren Rekordjahres 2019 erhole, bekräftigte er frühere Aussagen. 2021 werde allein wegen eines zu erwartenden noch schwachen ersten Halbjahres noch "ein Jahr des Überganges".

