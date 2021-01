Ladies and Gentlemen, in der heutigen Folge von "Wozu sind Frauen nicht in der Lage?", sprechen wir darüber, ob Frauen alleine Damenhygieneartikel kaufen können, oder ob sie dafür die helfende Hand des Staates brauchen. Auch wenn die Zeiten lange vorbei sind, in denen das weiblichen Geschlecht zu dieser besonderen Woche im Monat als unrein betrachtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...