VW Vz. (VOW3): Weltgrößter Autobauer mit Chancen in der E-Mobilität >>> PULLBACK SETUP !!! <<<

Autobauer aus Wolfsburg mit neuer Batterietechnologie und eigener Batteriefertigung.

Symbol:ISIN:Im Corona-Crash hatte die VW-Vorzugsaktie innerhalb von neun Wochen einen Kursverlust von rund 58 Prozent zu verzeichnen und notiert momentan noch weit unter dem Vorkrisenniveau. In den vergangenen sechs Monaten konnte das Wertpapier rund 11.6 Prozent zulegen. Nach dem letzten Pivot-Hoch hat es jetzt eine Dreiecksformation oberhalb des leicht steigenden 20er-EMA ausgebildet.Der Volkswagenkonzern hatte neben durch die Corona-Krise bedingten Absatz­schwierigkeiten noch mit dem hauseigenen Diesel­skandal und dem generellen Wandel zur Elektromobilität zu kämpfen. Gerade in diesem Bereich aber weckt VW mit den neuen Modellen ID.3 und ID.4 Aufmerksamkeit in der Auto­branche. Zudem verfolgen die Wolfsburger innovative Ansätze in der Batterie­technologie und bauen eine eigene Batterie­fertigung auf. Somit bestehen gute Chancen, dass sie im Wett­bewerb bestehen und ihre Position als größter Auto­bauer der Welt festigen können.Kaufsignal: 153.71 EUR Kursziel: 168.00 EUR Stopp Loss: 148.43 EURDas Kaufsignal platzieren wir oberhalb der Kerze vom vergangenen Mittwoch, den Stopp Loss unter das Tief vom 22. Dezember und peilen als Kursziel das letzte Pivot-Hoch an. Sofern die Chart­formation nach oben verlassen wird, dürfen wir von einer weiter positiven Entwicklung ausgehen. Dafür spricht auch die grund­sätzlich freundliche Stimmung am Gesamt­markt.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in VOW3.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/vw-vz-vow3-chancen-in-der-e-mobilitaet/