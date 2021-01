Der chinesische Internetriese Baidu will einem Medienbericht zufolge auf den begehrten Markt für Elektroautos aktiv werden.? Baidu will eigene Elektro-Fahrzeuge entwickeln? Joint-Venture mit Autobauern denkbar? Baidu macht sich unabhängiger vom SuchmaschinengeschäftWie die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv von drei Insidern erfahren hat, zieht der chinesische Google-Konkurrent Baidu in Betracht, seine eigenen Elektro-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Schon seit 2017 testet der ...

