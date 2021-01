DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SALESFORCE - Salesforce hat sich mit Software für Vertriebssteuerung, Marketing und Kundenmanagement einen Namen gemacht, doch die Ambitionen von CEO Marc Benioff und seinem Management sind weitaus größer. Der 56-Jährige, der aus dem 1999 gegründeten Unternehmen eines der Aushängeschilder des Silicon Valley gemacht hat, will für seine Kunden der wichtigste Helfer bei der digitalen Transformation werden. Das Ziel ist klar: SAP, Microsoft und anderen Softwareherstellern das Geschäft streitig machen. So hat auch der DAX-Konzern, der beim Supply Chain Management führend ist, ein System für die Impfstofflogistik im Angebot. (Handelsblatt)

SIEMENS - Das Siemens-Joint-Venture Fluence Energy sieht sich als weltweit führenden Anbieter von großen Batteriespeicher-Lösungen. Nun steigt nach Informationen des Handelsblatts Katar mit einem 125-Millionen-Dollar-Investment bei dem Gemeinschaftsunternehmen ein, das Siemens gemeinsam mit dem US-Versorger AES betreibt. Die Qatar Investment Authority (QIA) übernimmt im Rahmen der Kapitalerhöhung etwa zwölf Prozent der Anteile. Fluence wird dadurch mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet und gilt damit als Einhorn. Siemens und AES wollen mit je 44 Prozent der Anteile langfristig Gesellschafter bleiben. Energiespeicherung sei ein Schlüsselelement der Energiewende, sagte Siemens-Vorstand Matthias Rebellius, der die Sparte Smart Infrastructure führt. Siemens habe das Geschäft als signifikantes, langfristiges Wachstumsfeld definiert. Das Investment von QIA werde Fluence in einem dynamisch wachsenden Markt voranbringen. (Handelsblatt)

HOCHTIEF - Der Baukonzern Hochtief könnte im Saarland durch illegale Absprachen Millionenaufträge generiert haben. Nun versucht er, sich als Kronzeuge anzudienen. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - "Volkswagen muss weiblicher und internationaler werden", sagte VW-Rechtsvorstand Hiltrud Werner in einem Interview. "Der Vorstand steht geschlossen hinter dem Ziel, mehr Frauen im Konzern und in den Marken in Top-Führungspositionen zu bringen, und wir haben sehr viele Talente". (FAZ)

SMS - Der Stahlwerkausrüster SMS Group aus Düsseldorf rechnet über Jahre mit sinkenden Umsätzen. Der Vorstandschef Burkhard Dahmen sucht daher nach neuen Geschäftsfeldern. (Handelsblatt)

FACEBOOK - "Eine Aufspaltung von Facebook und Whatsapp wäre zielführend", sagte die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Außerdem fordert sie mehr Wettbewerb auf den digitalen Märkten. Im Handelsblatt-Interview spricht sie sich außerdem für eine längere Lebensarbeitszeit und gegen Frührenten aus. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2021 00:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.