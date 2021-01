Die Immobiliengesellschaft Global Net Lease Inc. (ISIN: US3793782018, NYSE: GNL) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung für das erste Quartal erfolgt am 15. Januar 2021 (Record date: 11. Januar 2021). Global Net Lease änderte das Auszahlungsintervall der Dividende am 5. April 2019 auf vierteljährlich. Global Net Lease firmiert als Real Estate Investment Trust ...

