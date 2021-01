Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zum Wochenstart zwischen Impfstoffhoffnung und Sorge über einen noch längeren Corona-Lockdown hin- und hergerissen. Der DAX dürfte daher am Montag zunächst auf hohem Niveau nahezu auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start mit 13.706 Punkten knapp unter seinem Jahresschluss 2020.Das vergangene, turbulente Jahr hatte der DAX mit einem Plus von rund 3,5 Prozent beendet. Dabei war es seit dem Corona-Crash im ...

