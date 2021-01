Asien legt einen starken Start ins neue Börsenjahr vor. Bis auf die Börse Tokio liegen alle wichtigen Handelsplätze heute früh deutlich im Plus und schließen damit nahtlos an die positive Stimmung zwischen den Feiertagen an. Auch die wichtigsten Futures legen heute früh einen optimistischen Start hin. Der DAX-Future wird kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse bei 13.727 Punkten gesehen und damit 0,53 % höher als zum Schlusskurs. Vorsichtiger Optimismus dagegen bei den US-Futures, die alle nur leicht über den Niveaus der Schlusskurse notieren.Schaut man sich die Jahresperformance des DAX an, sieht es nach einem langweiligen Jahr 2020 aus. Mit einem Schlusskurs von 13.718,78 Punkten erreichte der deutsche Leitindex einen Zuwachs von 3,5 %, was kaum nennenswert ist. Stockpicker hatte da mehr Chancen und konnten mit einem Titel wie Infineon Technologies deutlich mehr herausholen. Die Aktien stiegen um mehr als 54 %. Ein Neuling wie Delivery Hero bringt es sogar auf eine Performance von mehr als 82 %. Die rote Laterne ging 2020 an Bayer, deren Marktkapitalisierung sich noch einmal um mehr als -34 % reduzierte.

Den vollständigen Artikel lesen ...