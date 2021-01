Der Goldpreis startet furios in das neue Jahr. Das Edelmetall kann am ersten Handelstag 2021 bereits im asiatischen Handel deutlich zulegen und knackt die Marke von 1.900 Dollar. Auch Silber springt über den ersten Widerstand bei 26,50 Dollar und kann in der Folge gleich die 27-Dollar-Marke überwinden. Jetzt kommt es darauf an, diese Stärke auch über den Tag zu retten oder im Idealfall noch auszubauen. Dann würde sich das Chartbild zugunsten der Bullen weiter ausbauen.Vorsichtig optimistisch blickt ...

