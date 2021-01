The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2021ISIN NameUSU0029QAT32 ABBVIE 19/21 FLR REGSUSU0029QAQ92 ABBVIE 19/24 REGSAU0000052284 ELMORE LTDPTSNP0AE0008 SONAE CAPITAL SGPS NA.EO1GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001AT000B043906 UNICR.BK AUS. 16-21FLR110DE000HSH4WC4 HCOB SZ X 15/21US1258968601 CMS ENERGY J.SUB.NTS DL25USU0029QAM88 ABBVIE 19/21 FLR REGSNO0010823958 ETRION 2021USU0029QAN61 ABBVIE 19/22 REGSUSU0029QAP10 ABBVIE 19/22 FLR REGSDE000NLB2DM2 NORDLB OPF S.1401XS1859531060 CONTOURGLOB.PWR HDGS18/23US36962G4Y78 GENERAL ELECT. 11/21 MTNDE000LB00CT6 LBBW STUFENZINS 15/21LU0569323727 JPM-INDIA FD JPMI TAEOLU1299304540 CARMIGN.P.-EURO-ENTR.AEOA