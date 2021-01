The following instruments on XETRA do have their first trading 04.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.01.2021Aktien1 US00654J1079 Addex Therapeutics SA2 US00832J1025 Afterpay Ltd.3 SE0001966656 Fortnox AB4 GB00BNGFMW59 Intuitive Investments Group PLC5 IT0005274094 Pharmanutra S.p.A.6 US3647231063 Ganfeng Lithium Co. Ltd.7 US98421F1012 Xinyi Solar Holdings Ltd.8 US0492557063 Atlas Copco AB9 US1243121092 BYD Electronic [International] Co. Ltd.10 US1689161040 China Foods Ltd.11 US1717782023 Cielo S.A.12 US17304K1025 CITIC Ltd.13 US2027126000 Commonwealth Bank of Australia14 US12591J2078 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.15 US3618271080 GL Ltd.16 US4491877076 Hyundai Motor Co. Ltd.17 US47738D1019 Jianpu Technology Inc.18 US4822291013 Jyske Bank A/S19 US68270L2025 Oneness Biotech Co. Ltd.20 US73757Q1040 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.21 US80917Q1067 SCOR SE22 US82937X1037 Sino Biopharmaceutical Ltd.23 US82937K1016 Sinopharm Group Co. Ltd.24 US78428L1035 SJM Holdings Ltd.25 US78392B1070 SK Hynix Inc.26 US8901382098 TomTom N.V.27 CA36260L2012 G2 Technologies Corp.Anleihen/ETF1 DE000LB13TV9 Landesbank Baden-Württemberg2 US008911BE87 Air Canada Inc.3 US33835LAB18 Fiverr International Ltd.4 US45667GAC78 Infinera Corp.5 FR0013266087 Korian S.A.6 US60937PAC05 MongoDB Inc.7 US697435AD78 Palo Alto Networks Inc.8 FR0013513041 SAFRAN9 XS1398317484 Steinhoff Finance Holding GmbH10 US87918AAE55 Teladoc Health Inc.11 US893830BJ77 Transocean Inc.12 US90353TAH32 Uber Technologies Inc.13 US948596AC55 Weibo Corp.14 US958102AP07 Western Digital Corp.15 US98986TAC27 Zynga Inc.16 DE000HLB2Y12 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 IE00BNGFMX61 Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF - Acc18 IE00BNGFMY78 Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF - Acc