DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf deutlicher im Plus - Kontrakthoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf deutlich nach oben. Mit 13.832 Punkten notierte er bereits auf Kontrakt-Hoch, damit haben die Bullen bereits schnell im Jahr das Ruder übernommen. "Die kommenden Tage werden spannend", so ein Händler. Viel Geld sei weiterhin vorhanden, was investiert werden müsse. Sollte dies nun an die Börse kommen, könnte es noch weiter nach oben gehen. Wichtig sei, dass der DAX-Future nicht unter den Unterstützungsbereich bei 13.626 bis 13.675 Punkten zurückfalle.

Der März-Kontrakt steigt um 154 auf 13.812 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.832 und das Tagestief bei 13.637 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4181 Kontrakte.

January 04, 2021

