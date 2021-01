Neckarsulm (ots) - "Probier's vegan" - unter diesem Motto nimmt Lidl am diesjährigen Veganuary teil. Dazu unterstützt das Unternehmen alle, die an der Challenge teilnehmen und sich im Januar vegan ernähren möchten, mit 455 leckeren Rezepten und ausgewogenen Wochenplänen für Frühstück, Mittag- und Abendessen unter Lidl-Kochen.de. Ab dem 18. Januar 2021 ergänzen darüber hinaus in ausgewählten Regionen neue vegane Aktionsprodukte wie beispielsweise pflanzlicher Fisch, Karotten-Knusperecken und fleischfreie Frikadellen temporär das Dauersortiment von aktuell über 250 rein pflanzlichen Produkten. Kommunikativ begleitet Lidl den Veganuary im TV, online, in den Haushaltshandzetteln sowie sozialen Medien. Dabei zeigt der Lebensmitteleinzelhändler, wie einfach eine rein pflanzliche Ernährung umzusetzen ist. Auch nach der Veganuary-Aktion kann die Vielfalt an veganen Rezepten und Produkten aus dem Festsortiment leckere und klimafreundlichere Alternativen zu Fleischgerichten bieten.



