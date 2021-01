Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG



Unternehmen: GESCO AG

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Update aufgrund Verkaufs von 6 Töchtern Empfehlung: Kaufen

seit: 04.01.2021

Kursziel: 22,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Größter Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte vollzogen

Kurz vor Weihnachten hat die GESCO AG den Kapitalmarkt mit dem Verkauf von gleich sechs Tochtergesellschaften noch einmal ordentlich wachgerüttelt. Zwar verkleinerte sich damit das Portfolio rein zahlenmäßig auf einen Schlag um ein Drittel, gemessen an den Erlösen jedoch nur um rund 18 Prozent. Vor allem aber wurde so das problembehaftete Segment Mobilitäts-Technologie und damit nach unseren Berechnungen über 30 Mio. Euro auf den krisengeschüttelten Automotive-Sektor entfallender Umsatz abgegeben.



Damit markiert die Transaktion einen Meilenstein in der Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL. Zum einen wird die Profitabilität durch die Abgabe margenschwachen Geschäfts gesteigert. Zum anderen verbessern sich die Bilanzrelationen weiter. Und schließlich reduziert sich die Konjunkturanfälligkeit des Portfolios. Gespannt sein darf man nun, wann und in welchem Umfang die erhöhte finanzielle Schlagkraft auf der Akquisitionsseite zum Einsatz kommt. Hier können wir uns durchaus auch einen größeren Wurf vorstellen.



Die positive Aufnahme der Transaktion am Kapitalmarkt spiegelte sich in einem rund 10-prozentigen Kurssprung der GESCO-Aktie wider. Zudem hat der Ankeraktionär TGV kurz darauf eine Aufstockung seines Anteils von 14,8 auf 15,1 Prozent gemeldet. Auf Basis unserer überarbeiteten Schätzungen sowie der nach Abgabe der Mobilitäts-Technologie verbesserten Zukunftsaussichten erhöhen wir unser Kursziel für die GESCO-Aktie auf 22 Euro und unsere Einstufung auf dem aktuellen Kursniveau von 'Halten' auf 'Kaufen'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21971.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Duesseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 24

Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44

Buero Muenster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Muenster

Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°