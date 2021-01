DJ Städtetag will Partnerschaften mit britischen Städten nach Brexit vertiefen

OSNABRÜCK/BERLIN (Dow Jones)--Nach dem an Neujahr in Kraft getretenen EU-Austritt Großbritanniens will der Deutsche Städtetag die Partnerschaften mit britischen Städten vertiefen. "Im Fahrwasser des Brexits dürfen die Freundschaften und Kontakte zwischen britischen und europäischen Partnerkommunen nicht abreißen. Im Gegenteil: Die Bedeutung solcher Partnerschaften wächst", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der Neuen Osnabrücker Zeitung.

"Wir werden in den deutschen Städten diese Partnerschaften weiterhin aktiv gestalten und dazu nutzen, die Freundschaft zwischen den Kommunen und den Menschen beider Länder zu stärken", sagte Dedy. Zurzeit gibt es den Angaben zufolge 419 britisch-deutsche Städtepartnerschaften. "Sie sind vertrauensvoll und lebendig. Und das soll so bleiben", sagte der Städtetags-Hauptgeschäftsführer. An der "tiefen Verbundenheit der Menschen in Großbritannien und den Ländern der Europäischen Union" ändere der Brexit nichts.

