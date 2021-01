Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit festerer Tendenz in den ersten Handelstag des neuen Jahres gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.801,47 Zählern um 21,03 Punkte oder 0,76 Prozent über dem Mittwoch-Schluss (2.780,44).Auch das europäische Umfeld startete nach mehrheitlich positiven Asien-Vorgaben klar fester in die Sitzung. Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...