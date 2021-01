Die CSU hat eine Agenda für 2021 formuliert. Enthalten in dem Beschlusspapier sind unter anderem Forderungen nach einem zügigen Netzausbau, einem volldigitalen Personalausweis und einem Abbau von Internet-Bürokratie. Deutschland soll digitaler werden, so der Plan der CSU, die dazu ein Beschlusspapier veröffentlichte. Die 17 Punkte umfassende Vorlage, die die CSU-Landesgruppe am 6. und 7. Januar auf ihrer Klausur in Berlin beschließen will, enthält Vorschläge, die Deutschland zum "Vorreiter der Digitalisierung" machen sollen, wie es darin heißt. Auch eine "Mindestbesteuerung" von US-Internetkonzernen wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...