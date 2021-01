Merck: Lukrative Long-Hebel für Fortsetzung des Aufwärtstrends

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) befindet sich seit Ende Juni 2020, als die Aktie zeitweise unterhalb von 100 Euro notierte, in einer soliden Aufwärtsbewegung, die ihren vorläufigen Höhepunkt am 4.1.2021 beim neuen Allzeithoch bei 143,25 Euro fand. Als Grund für den Kurssprung wurde die Kaufempfehlung des US-Bank J.P. Morgan mit einem Kursziel von 160 Euro genannt. Im weiteren Handelsverlauf konnte die Aktie das hohe Niveau allerdings nicht halten und rutschte sogar in die roten Zahlen.

Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Merck-Aktie dennoch ihren Weg nach oben fortsetzen wird, um in den nächsten Wochen zumindest auf 147 Euro anzusteigen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 140 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 140 Euro, Bewertungstag 19.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ11BV8, wurde beim Merck-Aktienkurs von 139,15 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 147 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,76 Euro (+69 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 132,79 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 132,79 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB75JG5, wurde beim Merck-Kurs von 139,15 Euro mit 0,66 - 0,67 Euro taxiert.

Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 147 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,42 Euro (+112 Prozent) erhöhen - sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 127,86 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 127,86 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA32245, wurde beim Merck-Kurs von 139,15 Euro mit 1,19 - 1,20 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 147 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,91 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de