DJ Deutscher Industrie-PMI leicht niedriger als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im Dezember stärker als im Vormonat, aber etwas schwächer als zunächst angenommen gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 58,3 von 57,8 Punkten im November. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung von 58,6 Punkten erwartet.

Laut IHS Markit spiegeln die Daten einen weiteren kräftigen Zuwachs sowohl der Produktion als auch der Neuaufträge wider. Allerdings hätten auch der deutliche Rückgang des Indexes der Lieferzeiten (der mit umgekehrtem Vorzeichen in die Berechnung des PMI einfließt) und der langsamere Abbau der Vormateriallager zum Anstieg des Index im Dezember beigetragen.

"In Deutschlands Industrie brummten auch zum Jahresende die Geschäfte, lediglich die Hersteller von Konsumgütern schwächelten etwas aufgrund der erneuten Lockdown im In- und Ausland" schrieb IHS-Markit-Volkswirt Phil Smith in der Veröffentlichung.

January 04, 2021 04:15 ET (09:15 GMT)

