Mit Sebastian Vettel als Formel-1-Ikone, 500 Mio. Pfund in der Kasse und einem früheren MERCEDES-Manager als Technik-Chef will ASTON MARTIN die bisherige Nr. 1 FERRARI angreifen. TB-Daily geht heute mit einem 0ptionsschein long. Bitte umschalten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

ASTON MARTIN LAGONDA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de