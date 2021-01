Nel ASA Aktie: Positiver Start in 2021 Die Aktie von Nel ASA schraubt sich zum Start ins neue Jahr gleich um über 7% nach oben auf ein neues Allzeithoch (2,88 Euro). Bereits in den abgelaufenen 12 Monaten konnten sich Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten über einen satten Kursgewinn in Höhe von 202% freuen! NEL Asa profitierte vom insgesamt positiven Branchensentiment...

