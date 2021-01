Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für eine Digitalsteuer ausgesprochen, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will dagegen den Handel in den Innenstädten attraktiver machen. Was nutzt dem Handel wirklich? Der Einzelhandel muss pandemiebedingt weiterhin geschlossen bleiben und der Onlinehandel erlebt einen Rekord nach dem anderen. Für Grünen-Chef Robert Habeck ergibt sich hieraus die Dringlichkeit einer Digitalsteuer. "Die lokalen Geschäfte schließen zum Pandemieschutz, Innenstädte drohen auszusterben", fasst Habeck die Situation gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zusammen. "Die großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...