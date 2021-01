Bei einigen Intel-Macs mit MacOS 11 Big Sur funktioniert die Wiederherstellung nicht korrekt, bei Nutzern von 10.14 Mojave der App-Store. So häufen sich die Probleme bei Apple, aber auch die Lösungen. Wer seinen Mac per Internet-Recovery wiederherstellen will, kann zurzeit Schwierigkeiten dabei haben. Während Ende November M1-Macs mit MacOS Big Sur betroffen waren, die sich nur über Kommandozeilen zur Wiederherstellung überreden lassen, sind es nun Intel-Macs. Die betroffenen Geräte bieten ausschließlich MacOS 10.15 Catalina zum Download an. Angeblich sei sich Apple über das Server-Problem ...

