Transjakarta, der Busbetreiber in der indonesischen Hauptstadt Jakarta, plant bis zum Jahr 2030 die Beschaffung von 10.000 Elektrobussen. Die ersten 100 E-Busse sollen in diesem Jahr gekauft werden. Das Ziel des Gouverneurs von Jakarta ist laut einem Bericht von "The Jakarta Post", dass bis 2025 mindestens 50 Prozent und bis 2030 alle Transjakarta-Busse elektrisch fahren. Die Zeitung zitiert Candra ...

Den vollständigen Artikel lesen ...