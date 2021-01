Märkte um 12: DAX - Auftakt nach Maß, TUI auf Erholungskurs

Der DAX kann einen starken Jahresauftakt verbuchen und am Montag gleich mit einem neuen Rekordhoch aufwarten. Für gute Stimmung sorgen die in Schwung kommenden Corona-Impfungen. Diese lassen auf ein Ende der Lockdowns und eine wirtschaftliche Erholung hoffen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 13.889 MDAX +1,3% 31.202 TecDAX +1,4% 3.258 SDAX +1,5% 14.979 Euro Stoxx 50 +1,5% 3.605

Die Topwerte im DAX sind Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43), Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Besonders steil nach oben geht es in der zweiten Reihe für TUI (WKN: TUAG00 / ISIN: DE000TUAG000). Die Corona-Impfungen lassen auch in der stark gebeutelten Reisebranche auf eine Erholung hoffen. Eine solche hat auch TUI-Konzernchef Fritz Joussen in Aussicht gestellt.

