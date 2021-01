Rund 600 Kilometer sind es von San Francisco nach Los Angeles. Ein Tesla Model 3 hat die Strecke jetzt fast komplett autonom zurückgelegt. Der Fahrer musste nur ein einziges Mal eingreifen. Mit seinen Teslas will Elon Musk den Automobilmarkt nicht nur vom Verbrennermotor befreien - auch die Technologie des autonomen Fahrens will er deutlich vorantreiben. Wie weit seine eigenen Fahrzeuge da inzwischen sind, zeigt jetzt das Video eines Tesla-Enthusiasten aus den USA. (Fast) Ohne Eingreifen von San Francisco nach Los Angeles Whole Mars Catalog nennt sich der Tesla-Besitzer, der auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...